Flash mob dell’Ascom “per” la città in via San Biagio

Martedì 16 ottobre, alle 11, in via San Biagio, flash mob dell’Ascom “per” la citta’.

Il presidente Bertin: «Il decoro di Padova è compito di tutti»

Dettagli

“Perché lo facciamo? Per la città”.

Non fornisce i particolari (“Ma in ogni caso si tratterà di una bella sorpresa”) ma domani, martedì 16 ottobre, alle 11, Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom sarà il protagonista primo del flash mob che l’Ascom Confcommercio ha organizzato nella centralissima via San Biagio per dire che il decoro della città è compito di tutti.

«Mentre la città è ancora alle prese – prosegue Bertin – col triste fenomeno delle spaccate, voglio sottolineare come Padova, oggi sempre più città dell’arte e della cultura, al centro di flussi turistici importanti ed in costante aumento, non possa permettersi di offrire l’immagine degradata che si riverbera, ad esempio, sui muri cittadini troppo spesso imbrattati e che invece, per contro, meriterebbero di accogliere le opere di quegli artisti veri che contribuiscono ad offrire l’idea di una Padova accogliente, ricca di storia e, al tempo stesso, moderna».

Domani dunque l’Ascom ribadirà, con una delle sue iniziative anche spettacolari, il suo impegno “per” la città.

«Perché – conclude il presidente - commercio e turismo sono sempre “per” e mai “contro” e l’Ascom ne vuole essere l’interprete fedele»

Il flash mob si svolgerà alle 11 all’inizio di via San Biagio (angolo via Degli Zabarella) e vedrà i vertici dell’Ascom realizzare qualcosa di decisamente inusuale in abiti decisamente inusuali e… di effetto