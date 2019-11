Gli Stomp arrivano a Padova e si presentano alla città con un divertente flash mob

Torna a Padova, al Gran Teatro Geox, il 12 e il 13, STOMP, lo spettacolo travolgente che trasforma in musica e ritmo i suoni della città. Stomp festeggia 25 anni di attività a Broadway: da avvenimento teatrale a fenomeno globale.

Il flash mob

Martedì 12, alle 13, i ballerini degli Stomp si esibiranno in Piazzetta Garzeria, di fronte al Caffè Pedrocchi, in un divertente flash mob che farà felicemente vibrare il Liston.

La storia

Nata nel 1991 a Brighton (UK) dalla creatività di Luke Cresswell e Steve McNicholas, l’irresistibile esperienza di STOMP vanta più di 25 anni di attività e successo nei più importanti festival e teatri del mondo, da Broadway a Parigi, da Los Angeles a Tokyo, in oltre 40 paesi e con 5 formazioni internazionali fisse. Tra i premi, STOMP ha vinto un Premio Laurence Olivier per la Migliore Coreografia ed è stato nominato per il Premio Laurence Olivier come Miglior Spettacolo.

Senza trama, personaggi né parole, STOMP mette in scena il suono del nostro tempo, traducendo in una sinfonia intensa e ritmica i rumori e le sonorità della civiltà urbana contemporanea. Con strofinii, battiti e percussioni di ogni tipo, i formidabili ballerini- percussionisti- attori- acrobati di STOMP danno voce ai più “volgari”, banali e comuni oggetti della vita quotidiana: bidoni della spazzatura, pneumatici, lavandini, scope, spazzoloni, riciclandoli a uso della scelta, in un “delirio” artistico di ironia travolgente. STOMP trova la bellezza e la sua essenza nella realtà quotidiana in cui viviamo. Trasforma scope in strumenti, battiti di mani in una conversazione, bidoni della spazzatura in percussioni; il disordine della vita urbana diventa fonte di stupore e ritmo contagioso.

Sfidando continuamente ogni convenzione sui confini di genere, STOMP è danza, teatro e musica insieme. È un elettrizzante evento rock, un anomalo concerto sinfonico in stile “videoclip”: senso rapido del tempo, visualizzazione della musica, vortice ritmico nella scansione delle immagini.

È una maestosa coreografia urbana, che possiede la furia ritmica e sensuale del flamenco e la precisione del gioco percussivo del tip-tap.

È l’umorismo del cinema muto dato in prestito alla Pop Art.

È comunicazione forte, diretta, capace di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico di ogni lingua, cultura, generazione. È sfida ecologica allo spreco urbano.

È trasgressione heavy metal e satira antiinquinamento.

È la violenza e l’intensità del ritmo che muove il mondo del Duemila.

La loro missione? Liberare, attraverso il ritmo, i suoni più comuni e per questo più sconosciuti dell’epoca contemporanea.

Lo spettacolo al Geox

Gli STOMP vi aspettano poi al Gran Teatro Geox di Padova

martedì 12 novembre 2019, ore 21

mercoledì 13 novembre 2019, ore 21

Biglietti via Tickatmaster Italia, su zedlive.com e presso i punti vendita autorizzati.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-stomp-padova-2019/