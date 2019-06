"La Flat Tax: origini e implicazioni", incontro alla Casa del popolo di Pontevigodarzere

Il circolo padovano dell'associazione "Libertà e Giustizia" in collaborazione con A.N.P.I., Comitato Padova per la Costituzione e "Amici della Casa del Popolo" invita venerdì 28 giugno alle ore 18 presso la Casa del Popolo di Pontevigodarzere (via Pontevigodarzere 49, Padova) ad un incontro dal titolo

"La Flat Tax: origini e implicazioni"

alla presenza di Alessandro Santoro (Docente di Scienza delle FInanze presso l'Università "Bicocca").

Segue aperitivo.

Il Circolo padovano di Libertà e Giustizia in collaborazione con Anpi, Comitato Padova per la Costituzione, Amici Casa del Popolo, ha invitato Alessandro Santoro, docente di scienza delle finanze all’Università di Milano-Bicocca e all’Università Bocconi di Milano) a parlare di Flat Tax.

Già esperto tributario presso il Secit e presso il Dipartimento delle finanze, Santoro è attualmente componente del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Entrate, oltre che di alcune commissioni ministeriali. È autore di diverse pubblicazioni di carattere sia internazionale (su Finanzarchiv, Journal of Economic Surveys, Review of Income and Wealth, Public Finance Review), sia nazionale (su Rivista di Scienza delle finanze, Politica Economica, Rapporto di finanza pubblica), nonché del volume “L’evasione fiscale” (Il Mulino, 2010). I suoi temi principali di interesse sono l'evasione fiscale, la tassazione delle imprese, l'analisi comparata delle Amministrazioni fiscali.

La partecipazione all'incontro è libera.

