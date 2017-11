Personale di Flavio Galletti "Roseto Seriale & Friends" a Padova

Inaugurazione venerdì 17 novembre alle ore 19 della personale di Flavio Galletti “Roseto Seriale & Friends”

Corso del Popolo 2, alla sede pensante di Coalizione Civica per Padova.

Flavio Galletti è nato a Mantova e vive e lavora a Padova.

La sua formazione di base avviene nel Liceo artistico dove mostra notevoli doti nella tecnica del disegno dal vero e nel modellato in scultura. Ancora molto giovane frequenta l’Accademia di belle arti di Venezia dove viene in contatto con artisti come Emilio Vedova ed Ennio Finzi che, seppur diametralmente opposti, marcano profondamente gli sviluppi successivi del suo lavoro orientandolo verso una pittura dai caratteri tipicamente espressivi e strutturalmente costruita su una impostazione basata sul senso dello spazio e della materia pittorica.

Negli anni collabora con l’artista Andrea Pardini, allievo di Jaques Lipchitz, per la realizzazione di ingrandimenti di sculture di artisti come Leger, Masson, Poncet, De Chirico, Raisse, ora in musei, collezioni e spazi pubblici internazionali.

Di lui hanno scritto Giorgio Segato, Luigi Meneghelli, Manuela Vallerani, Bruno Francisci, Elisabetta Vanzelli e Silvana Weiller.

Didascalia dell’opera in foto: Nell’angolo di casa, 2011, smalto su tela, cm 150x300