Flormart 2019 in Fiera a Padova

70esima edizione - Salone Internazionale Florovivaismo Architettura del Paesaggio e Infrastrutture Verdi torna alla Fiera di Padova dal 26 al 28 settembre.

Nell’ultimo secolo il mondo è cresciuto a ritmi vertiginosi. Il suo sviluppo ha portato ad una forte diminuzione delle aree verdi della terra e ad una tendenza alla globalizzazione a svantaggio della biodiversità. Invertire questa tendenza nel segno della sostenibilità e della biodiversità è l’obiettivo di chiunque vuole dare un futuro al mondo. Flormart, il salone internazionale del florovivaismo, ItaliaPiùVerde e Ab Origine lavorano per questo.

Preaccredito

Il modulo per poter richiedere il preaccredito online è ora disponibile. Clicca qui per accedere al modulo. L'ingresso alla fiera è gratuito



RICHIEDI ACCREDITO

Come arrivare

in auto

Se percorrete l’autostrada Milano-Venezia (A4), l’uscita è Padova Est; poi seguire le indicazioni per la Fiera.

Se percorrete l’autostrada Bologna-Padova (A13), l’uscita è Padova Sud; poi seguire le indicazioni per la Fiera.

In treno

Padova è posizionata sull’asse ferroviario Torino-Trieste ed è quindi ben servita e facilmente raggiungibile in treno.

Dista da Milano 2 ore, da Bologna 1 ora e mezza e soltanto 20 minuti da Vicenza e Venezia, città dalle quali esistono frequenti collegamenti con l’asse ferroviario da e verso Roma.

Una volta scesi alla stazione ferroviaria di Padova, la Fiera dista 500 mt, che potete percorrere andando a sinistra, lasciandovi la stazione alle spalle.

Info web