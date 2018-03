Fluo Run, corsa notturna a Bresseo di Teolo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/351616228650628/

Fluo Run è nata a Ferrara nel settembre 2014 come evento per promuovere il benessere e la felicità legata al movimento, in modo che tutti possano divertirsi e partecipare ai 5km notturni più luminosi.

Dalla prima edizione ad oggi è stata una continua escalation di iscritti e consensi con migliaia di partecipanti ad ogni edizione, ma al di là dei numeri, sono le emozioni e le mille luci Fluo a rendere questa corsa unica.

Che tu sia un corridore, un camminatore o un principiante Fluo Run è il posto giusto per promuovere benessere e movimento in modo completamente divertente!

Maglie Fluo e gadget luminosi saranno distribuiti a tutti i partecipanti proprio per esaltare il buio della notte

5 Km a ritmo libero sulla strada dei Colli Euganei

"Pronti ad accendere i colli?"

Programma

ore 18 Ritrovo al Centro Sportivo Euganeo

ore 21 fino alle 21.25 warm-up con il coach Massimo Pozzi

ore 21.29 Countdown

ore 21.30 Partenza corsa e camminata a ritmo libero

È possibile eseguire il percorso: correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino o andando in retrorunning... l'importante è divertirsi!!!

Per informazioni e iscrizioni:

Marcello Ricchieri +39 335 5242811

Fabio Marzola +39 335 8250262

Massimo Pozzi +39 349 6943686

Regolamento

Prima della partenza verranno consegnati i Kit Fluo a tutti i partecipanti

5 km a ritmo libero per la bellissima via Euganea con partenza/arrivo dal Centro Sportivo Euganeo di Bresseo

In tutta la zona perimetrale ci saranno punti ristoro, food&drink, stand promozionali per sponsor e partner

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà garantito il servizio di ambulanza

L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica, purchè non vi siano pericoli per i partecipanti

Camminata aperta a tutti

Iscrizioni

▶ Individuale (primi 200 iscritti) 8 euro + diritti di prevendita

▶ Individuale (fino a 1500 iscritti) 10 euro + diritti di prevendita

▶ Individuale 13 euro

Iscriviti qui: bit.ly/2ohXCHg

▶ Gruppi o società sportive 10 euro (minimo 10 partecipanti)

Saranno premiati i primi 3 gruppi o società sportive per numero di partecipanti scarica qui👉 bit.ly/2EJ80Pf il modulo indicando la tappa prescelta

👇 Punti iscrizione off-line 👇

SPORTLER Centro Commerciale Ipercity

🚩 Via Giovanni Verga, 1, 35020 Sant'Agostino PD

📞 049 862 5372

SPORTLER Centro Acquisti Le Piramidi

🚩 Via Pola, 20, 36040 Torri di Quartesolo VI

📞 0444 267133

UNITED SPORTS

🚩 Via Monte Grappa, 14, 35031 Abano Terme PD

📞 049 862 5372

l'iscrizione alla manifestazione comprende: 1 maglia tecnica fluo celebrativa dell'evento, 3 gadget luminosi, make-up fluorescente e servizio ristoro

Lattina Red Bull in omaggio tramite l'app UGO

👉 https://ugo.srl/e/1z0 🥂

Percorso

5 km per le bellissime vie dei Colli Euganei

Domande

Quando?

Sabato 19 Maggio 2018 dalle 18

Dove?

Centro Sportivo Euganeo Bresseo Padova

Cosa?

Camminata notturna Fluo

Chi?

Tutti ma proprio tutti: tu, i tuoi amici, la tua famiglia e perchè no, anche il tuo cane

Come?

5Km correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino o andando in retrorunning... l'importante è divertirsi!!!

Iscrizioni

bit.ly/2ohXCHg

Perché?

Adottare un giusto stile di vita fa bene alla salute e Fluo Run è il connubio ideale tra movimento e sano divertimento

Info web

https://www.fluorun.eu/sabato-19-maggio-2018-fluo-run-padova/