Fly Fighters, Foo Fighters tribute band in concerto da Al Cantoniere a Trebaseleghe

Venerdì 29 settembre alle 21la pizzaria birreria Al Cantoniere di Trebaseleghe ospita il concerto live dei Fly Fighters, tribute band dei Foo Fighters.

FLY FIGHTERS

Il progetto Fly Fighters nasce nell'estate del 2013, dopo l'incontro tra Giuliano Minesso e Luca Seka Neodo (già chitarrista di un'altra band).

Dopo aver notato la somiglianza di Giuliano col cantante Dave Grohl e scoperto la passione in comune per i Foo Fighters, Luca propone all'amico di creare un tributo ai F.F.

Da qui non è stato così difficile trovare il resto dei componenti:

Lorenzo Toti Maritan (batterista), grande amico ed ex compagno di scena di Luca Steka;

Massimo Danieli (chitarrista e cantautore), già da tempo nel contesto live con altre situazioni musicali, e insegnante, poi, di Giuliano;

Filippo Augusti (bassista), sostituito successivamente da Eros Pipinato, new entry del gruppo, un giovane musicista che da subito entra in simbiosi con lo spirito pazzo e determinato della band.