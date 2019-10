Il Musme di Padova partecipa alla "Giornata nazionale delle famiglie al museo"

Il 13 ottobre il MUSME, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Padova, ospita "F@Mu, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo". I musei italiani aprono le porte alle famiglie con bambini proponendo giochi e attività… e noi non potevamo mancare!

Il tema di quest’anno sarà “C’era una volta…”, quale miglior occasione quindi per raccontarvi cosa ospitava il palazzo che oggi accoglie il MUSME: un ospedale.



Attraverso una caccia al tesoro, scopriamo le origini dell’edificio che oggi ospita il MUSME. Il palazzo quattrocentesco infatti fu sede dell’ospedale di San Francesco Grande, primo ospedale cittadino, eretto nel 1414 per volontà dei coniugi Sibilia de’ Cetto e Baldo Bonafari da Piombino e attivo fino al 1798. Infine, nel Teatro anatomico del MUSME, ci metteremo in gioco per scoprire com’era la vita in un ospedale del Settecento.

Informazioni e contatti

Web: http://www.musme.it/famu-al-musme-cera-una-volta-un-ospedale/

- Evento Facebook