"Le foibe e la tragedia del confine orientale", mostra commemorativa a Selvazzano Dentro

Le foibe e la tragedia del confine orientale

palazzo Eugenio Maestri - Selvazzano Dentro

dal 9 al 26 settembre

Dal 9 al 26 settembre a palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano si svolge la mostra "Le foibe e la tragedia del confine orientale", che verrà inaugurata sabato 9 settembre alle ore 11.

Inaugurazione della mostra di Guido Rumici, storico e giornalista, alla presenza di Adriana Ivanov Danieli che presenta il suo nuovo libro “Istria Fiume Dalmazia terre d'amore”.

“Nello spazio espositivo di palazzo Eugenio Maestri - spiega il sindaco Enoch Soranzo - vogliamo dar voce a tematiche importanti e spesso difficili da trattare con la giusta delicatezza come, in questo caso, le foibe. É anche un modo per ricordare gli eccidi ai danni della popolazione italiana, della Venezia Giulia e della Dalmazia avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale e nell’immediato Secondo Dopoguerra”.

ORARI

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 14.30-19; martedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9-13

Ingresso libero

INFORMAZIONI

Ufficio Cultura Selvazzano Dentro

049.8733999