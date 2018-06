Follie Veneziane: concerto di musica barocca a Villa Roberti

I Sonatori della Gioiosa Marca suonano nella magica atmosfera del Salone degli Affreschi di Villa Roberti. Appuntamento domenica 17 giugno alle 21.

Una sfavillante produzione musicale dell'Italia del '600, che racconta un secolo che ha visto uno sfrenato dispiegamento di creatività in ogni ambito delle arti. Le musiche in programma vi condurranno in un sorprendente ed entusiasmante viaggio attraverso le meraviglie dell'Italia barocca. Da Vivaldi a Corelli, da Corbetta a Storace, da Pandolfi a Falconiero, si ascolteranno alcune tra le più geniali creazioni del '600 musicale italiano, che, anche grazie all'infaticabile girovagare di molti suoi eminenti esponenti, ha esteso la sua influenza a vasta parte dell'Europa. Inesauribile fantasia e funambolico virtuosismo caratterizzano le mirabili pagine in programma, esuberante esempio di arte della variazione applicata a brevi episodi musicali, in particolare al tema della follia, danza di origine iberica, tanto importante per la musica occidentale che ancora Rachmaninov, negli anni '30 del '900, scriverà su di essa le celebri Variazioni su un tema di Corelli.

A fine serata il tradizionale brindisi della buonanotte con Astoria Wines.

Info

