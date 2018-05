“Fondazione di comunità, un futuro per il nostro territorio” a Palazzo Moroni

Mercoledì 9 maggio, alle ore 18 nella Sala Anziani di Palazzo Moroni - Comune di Padova - si svolgerà il convegno “Fondazione di comunità: un futuro per il nostro territorio”.

Ai saluti del sindaco, Sergio Giordani

seguiranno gli interventi dei relatori:

Daniela Carraro, direttore Servizi socio-sanitari Azienda Ulss 6 Euganea

Marco Ferrero, avvocato esperto di diritto degli enti di Terzo Settore

Franco Balzi, sindaco di Santorso (VI), coordinatore di un’esperienza nell’alto vicentino

L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, si pone l’obiettivo di far emergere la necessità di costituire una “fondazione di comunità” che metta insieme forze diverse e che accompagni, con la logica del dono, l’opportunità di molti, dall’associazionismo, al terzo settore, di accedervi. Il convegno non vuole essere un atto costitutivo, ma un primo importante passo anche sulla scia di esperienze già in essere: in Lombardia, a Messina e in altre parti d’Italia.

Nel corso dei lavori verrà sottolineata l’importanza di costituire, all’interno della Fondazione di Comunità, fondi vincolati per disabili gravi, come stabilito dalla legge 112/2016 cosiddetta “Dopo di noi”. Fondamentale diventerà l’apporto dei genitori e delle associazioni dei genitori che pensano al futuro dei loro figli o di altre persone con handicap, soprattutto in una dimensione di indipendenza ed autonomia, ma anche di tutela.

L’invito a partecipare è stato rivolto a tutti coloro che si occupano di disabilità, alle associazioni dei genitori, alle associazioni di volontariato e al privato sociale, a sindaci del nostro territorio in quanto molte associazioni hanno importanti attività nei comuni della provincia. Professionalità, competenza, saggezza e credibilità dovranno essere il sale per questa Fondazione perché dia risposte vere ad esigenze reali.