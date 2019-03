“Food ReLOVution", proiezione al cinema Esperia

Mercoledì 6 marzo alle ore 21 Il cinema Esperia via Chiesanuova 90 a Padova presenta il film “Food relovution”

Scritto e Diretto da Thomas Torelli. Dopo la proiezione seguirà un dibattito a cura di Luca Gonzatto di Vidyanam, collaboratore del regista

Biglietto intero: 6 euro - biglietto ridotto: 5 euro

Scegliere ciò che mangiamo con consapevolezza è un atto rivoluzionario che può cambiare il mondo.

Sinossi

"Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza” è un coinvolgente e rivelatore documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente.

L'obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Oggi anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore.

Il film vuole essere uno strumento stimolante di comprensione e di informazione, che ci ricorda che abbiamo il potere di cambiare le cose se vogliamo davvero, a cominciare da noi stessi.

Tutto ciò che mangiamo ha una conseguenza. Essere consapevoli di questo, ci aiuta a capire qual è, a capire l'importanza delle nostre scelte quotidiane. A spronarci a compiere azioni basate sulla coerenza, la consapevolezza e l’amore che nasce dal rispetto per la Vita. Il cambiamento che stavamo aspettando inizia con noi stessi. La scelta è la nostra arma più potente, impariamo ad usarla. Solo allora potremo dare un contributo a cambiare il mondo.

Non bisogna affidarsi solo ai dogmi alimentari imposti dalla società ma conoscere ciò che si mangia, l’unico modo per dare inizio alla rivoluzione. Fatta con amore.

Note di regia

Food ReLOVution nasce dall’incontro di due parole, consapevolezza e amore, che hanno segnato il percorso anche del mio precedente film: “Un altro mondo”. Le tematiche che smuovono i miei sentimenti, i miei ardori, la mia sete di conoscenza, sono le stesse declinate in diversi argomenti. Il fatto che tutto e tutti siano interconnessi tra loro, fa sì che ogni azione divenga necessaria nell’equilibrio delle circostanze che la generano e nelle conseguenze che a sua volta genera.

Il film ha la pretesa di fornire strumenti necessari a chi è abituato a mangiare carne senza preoccuparsi delle conseguenze. Non c’è un giudizio di fondo, bensì il desiderio di stimolare una riflessione, di sfatare le consuetudini e di arrivare a un risultato tangibile. Anche amare solo una delle tre categorie trattate (te stesso, ambiente, animali) porta a un miglioramento. Non solo personale. Bisogna sfatare il tabù che il comportamento del singolo non influisca sul totale. Ogni goccia smuove il mare. Ogni comportamento è importante ai fini del risultato.

Se alla base di tutto sta la vita, l’alimentazione è la condizione essenziale perché prosperi rigogliosa. Essere al corrente che ogni cosa che mangiamo ha una conseguenza legata a più fattori è il primo passo per la salvaguardia del proprio corpo e del pianeta.

Il progetto di questo film è nato mentre veniva alla luce mia figlia Isabel. Si può vivere seguendo le consuetudini della società in cui siamo cresciuti, ma il dono della vita che siamo in grado di dare, presuppone una grande responsabilità che può mettere in discussione quello che si è sempre saputo o dato per scontato, e genera una domanda fondamentale: come farò crescere mia figlia e che mondo si troverà ad affrontare? In un momento come quello attuale che stiamo vivendo, anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore. Perché il mondo cambia se prima cambiano le persone, partendo dai piccoli gesti quotidiani.

Pensare in grande, si può.

Basta volerlo.

Thomas Torelli

Prodotto da Riccardo Gatto, Bluma Lab SRL. Co-produttori: Thomas Torelli Vassalli Bakering Srl, Sara Cirone Group, Un altro mondo, Q Institute - Metodo Rqi . Produttore Associato: Monica Bastoni, Domus Tua Di Rizza Raffaela, Eliseum Srl. Montaggio e scrittura al montaggio: Donye Sacco Direttore della Fotografia: Francesco Pennica. Illustrazioni & Animazioni: Michele Bernardi. Musiche e montaggio del suono: Giulio Del Prato. Aiuto Regia: Claudia Palazzi, Serena Bolognesi. Assistente di Produzione: Claudia Palazzi. Copywriter: Igor Artibani. Art Director, Comunicazione & Marketing: Gabriela Ramirez - Italia 2016 . Durata 83'

More info

Cinema Esperia

cinemaesperia.pd@gmail.com

Facebok: Esperia Padova

Food ReLOVution

https://www.foodrelovution.com/il-film