Stand Up Comedy live per For Laughs' Sake al Fishmarket con Filippo Giardina

Mercoledì 18 aprile alle ore 21 il Fishmarket ospita un nuovo appuntamento con "Stand Up Comedy al Fish", format di For Laughs' Sake con ospite Filippo Giardina in "Lo ha già detto Gesù".

Ingresso

Ingresso riservato ai soci con un contributo di 10 euro

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 5 euro tra le 20 e le 21 o al costo di 10 euro dopo le 21 compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Prenotazione biglietti:

registrandosi al link è possibile prenotare i biglietti; la prenotazione dovrá essere esibita in formato elettronico o cartaceo all’ingresso al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso: bit.ly/prenotazioneFilippoGiardina​

About

For Laughs’ Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel Bel Paese.

Filippo Giardina​

“Lo ha già detto Gesù” è l’ottavo monologo satirico di Filippo Giardina. A due anni dal suo ultimo spettacolo, il fondatore di Satiriasi Stand Up ritorna sul palco con il suo nuovo one man show.

“Lo ha già detto Gesù” è l’analisi impietosa di un paese paralizzato come l’Italia che pensa di essere la Svizzera ma in realtà è la Colombia.

“Lo ha già detto Gesù” è un viaggio esistenziale tra giovani imbecilli, vecchi rincoglioniti e adulti emotivamente gretti.

“Lo ha già detto Gesù” è uno spettacolo comico che parla di sentimenti. Il linguaggio crudo e i temi trattati rendono.

“Lo ha già detto Gesù” uno spettacolo rigorosamente vietato ai minori di 18 anni.

Già parte del cast di Stand Up Comedy su Comedy Central, Sbandati su Rai2 e Nemico Pubblico su Rai 3, è considerato il padre fondatore della Stand Up Comedy italiana, avendo cominciato nel 2009 ad esibirsi a Roma con il collettivo Satiriasi.

***Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto