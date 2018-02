Stand Up Comedy live per For Laughs' Sake al Fishmarket con Luca Ravenna

Mercoledì 21 febbraio alle ore 21 il Fishmarket ospita un nuovo appuntamento con "Stand Up Comedy al Fish", format di For Laughs' Sake con ospite Luca Ravenna con "In the ghetto".

Ingresso

Ingresso riservato ai soci con un contributo di 8 euro

É possibile ottenere la tessera 2018 al costo di 5 euro tra le 20 e le 21 o al costo di 10 euro dopo le 21 compilando i moduli all’ingresso o inoltrando la domanda online a questo link

Prenotazione biglietti:

registrandosi al link è possibile prenotare i biglietti; la prenotazione dovrá essere esibita in formato elettronico o cartaceo all’ingresso al momento del pagamento e ritiro del biglietto stesso: bit.ly/prenotazioniLucaRavenna​

About

For Laughs’ Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel Bel Paese.

Luca Ravenna

Nasce a Milano nel 1987. Studia e lavora a Roma come autore e attore. Come autore ha lavorato con The Pills, Edoardo Ferrario e per Quelli che il Calcio. É autore e interprete della webserie "Non C'è Problema" per Repubblica.it, creatore del Milano Comedy Club allo Sloan Square e il teatro Franco Parenti. Ama fare colazione, fumare sigarette e giocare a tennis più di qualsiasi altra cosa.