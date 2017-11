Giorgio Montanini, Stand Up Comedy live per For Laughs' Sake al Fishmarket

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1437753742998129/

Giovedì 30 novembre alle ore 21 il Fishmarket Club ospita il primo appuntamento con Stand Up Comedy al Fish, ospite Giorgio Montanini, il Nemico Pubblico nazionale.

Irriverente, dissacrante, senza censure e politicamente scorretto, senza orpelli scenici o specchi per le allodole: Montanini rispetta rigorosamente le caratteristiche della satira e le celebra una per una in un mix di riflessioni dalla comicità tagliente per smontare tutti i luoghi comuni e le certezze che accomunano il benpensante Paese.

In apertura una breve introduzione affidata ai comici Sofia Gottardi, Nicolò Falcone e Chiara Avanzo.

***Si raccomanda la visione ad un pubblico adulto

ABOUT

For Laughs’ Sake

Un microfono, una luce, un comico, il pubblico e un solo scopo: ridere. Un ridere senza regole, senza maschere e senza limitazioni. For Laughs’ Sake è stata la prima rassegna di Stand Up Comedy realizzata a Padova, registrando sold out in tutte le serate della prima edizione. Un tipo di comicità dal respiro anglosassone che grazie ad una nutrita scuola di autori italiani, ha finalmente trovato sfogo anche nel Bel Paese.

Giorgio Montanini

Entra a far parte del gruppo Satiriasi, primo esperimento italiano di Stand Up Comedy, nel 2008. Nel 2011 porta in scena il suo primo spettacolo dal titolo “Nibiru” e, negli anni successivi, “Un uomo qualunque”. Ospite fisso nel 2013 del programma di Rai2 #Aggratis!, nel 2014 è protagonista assoluto di Nemico Pubblico su Rai 3, la sua prima trasmissione televisiva. Nello stesso anno, con tutto il gruppo di Satiriasi, riscuote grande successo di pubblico su Sky (Comedy Central) con Stand Up Comedy e cura la copertina satirica del talk show Ballarò, in sostituzione di Maurizio Crozza. Nel 2015 e 2016 partecipa alle due edizioni del programma Natural Born Comedians di Comedy Central IT e nel 2017 alla nuova edizione di Stand Up Comedy, sempre su Comedy Central. Per la stagione 2017 è stato tra i protagonisti della trasmissione Nemo Nessuno Escluso (Rai2) e di una lunga tournèe con il suo sesto monologo “Per quello che vale”. Attualmente è impegnato in una nuova tournèe che tocca diverse città italiane con il nuovo live, tra cui Padova al Fishmarket.

“Eloquio di un Perdente”

Cos’è il centro? Connotazione geografica a parte, il centro è il fulcro, il cuore, l’equilibrio, la stabilità, la sicurezza, il giusto. Quando l’immaginario si concretizza e cresce attraverso convenzioni, luoghi comuni e sovrastrutture sociali, chi ci assicura che quello sia veramente il centro? Chi ci assicura che ciò che diamo per assodato essere giusto, sia giusto veramente? Ed è giusto per tutti e non solo per pochi? Sappiamo cosa sia la pazzia, di cosa aver paura, cosa sia l’estremismo perche’ ne siamo consapevoli o perchè ce l’hanno detto? Se siamo consapevoli allora la nostra specie è fottuta, fottuta, già estinta. Se ce l’hanno detto e scopriamo che non è vero, iniziamo la rivoluzione.

Schernire il potere moderno a colpi di satira, una satira spietata ma allo stesso tempo quasi infantile, autolesionista-goffa-bulimica in cui Montanini non si esime dall’assumersi le responsabilità individuali ma neanche risparmia dall’ammonire il pubblico a prendere coscienza che, per quanto paradossale, il potere e quindi il destinatario delle invettive, siamo noi.