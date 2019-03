“Il viaggio del pellegrino insaziabile”: formaggi di capra e asparagi all’Osteria Volante

Ritorna all’Osteria Volante di Torreglia il viaggio del Pellegrino Insaziabile. Mercoledì 20 marzo alle 20 si svolgerà nel locale di via San Daniele una serata interamente dedicata ai formaggi di capra, con un occhio alla primavera e agli asparagi.

Il Pellegrino, già visto in azione poche settimane fa in un viaggio sul meridiano del gusto fra Canterbury e la Puglia, nel quale la via Francigena è diventata una scusa per parlare di formaggi straordinari, sarà alle prese con una sfacchinata casearia dalla Loira ad Agrigento fra capre, caprai e germogli di primavera.

Il viaggio sarà raccontato da Enrico Panzarasa e Ferdinando Garavello, Insaziabili cacciatori di formaggi e storie legate al mondo del miglior amico dell’uomo. Il formaggio, appunto.

In degustazione il Mistralou di Rove, la Robiola di Roccaverano, l’Affienato alle Rose, il Fromage Cathare, il Lingot de Causses, lo Chabichou du Poiton, il St. Maure de Touraine, il Ficu di Capra Girgentana e il Talè. A questi sarà abbinata, oltre a una serie di primizie spontanee reinventate dagli osti volanti, una crema di asparagi rigorosamente euganei con gambero crudo di Porto Santo Spirito.

Il costo della serata è di 26 euro, vini e bevande esclusi. I posti sono limitati: è necessaria la prenotazione al 388 5851777.