“Una grande formaggiata”, presentazione e degustazione all’Osteria Volante a Torreglia

In programma martedì 19 novembre, alle ore 20, il primo incontro della rassegna “Una grande formaggiata”.

Scarica il deplaint con tutte le informazioni

Una serata di presentazione (e degustazione) dedicata al mondo dei formaggi. Sono poi in programma otto incontri che si terranno ogni martedì all’Osteria Volante a Torreglia

L’iniziativa è in collaborazione con Non toccatemi il formaggio.

Per info 3885851777

Costi

Costo di ognuna della tre serate di formazione e degustazione euro 30. Per tutte e tre le serate euro 80

Info web

https://www.facebook.com/events/2200574086908612/