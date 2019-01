Percorso di formazione alla mondialità, presentazione alla parrocchia Gesù Buon Pastore

Come ogni anno Amici dei Popoli ONG ripropone il Percorso di Formazione alla Mondialità, una bella occasione per riflettere sui temi della cittadinanza globale e per vivere un’esperienza di conoscenza e impegno in un Paese del Sud del mondo e in Italia.

La presentazione del Percorso si terrà mercoledì 6 febbraio alle ore 19.30, presso la parrocchia Gesù Buon Pastore in via T. Minio 19, Padova (zona Arcella).

Info web

https://www.amicideipopoli.org/notizie/riparte-il-percorso-di-formazione-alla-mondialita/

http://www.amicideipopoli.org/cosa-facciamo/percorso-di-formazione-alla-mondialita/