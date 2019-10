A Padova un percorso di formazione per operatore olistico in tecniche orientali

Formazione per operatore olistico in tecniche orientali, un percorso interdisciplinare di 300 ore e 16 incontri della durata di un week-end ciascuno, per un periodo complessivo di 1 o 2 anni (a scelta). Qualificato con Diploma di Operatore Olistico in Tecniche Orientali rilasciato a norma di Legge che abilita all’esercizio della professione ai sensi della legge 4/13.

Come opera, cosa fa, l’Operatore Olistico in Tecniche Orientali? È un professionista che vive la propria attività come strumento per “evolvere” personalmente e professionalmente. La formazione ricevuta in Centro Olos gli permette di apprendere un sistema di gestione affidabile e duraturo delle proprie risorse vitali, energetiche, economiche, portando BenEsseRe nelle relazioni, nell’economia, nella salute propria e di ciò che lo circonda.

L’Operatore Olistico in Tecniche Orientali sperimenta che, diventare esperto nelle discipline olistiche rappresenta, oggigiorno, è il modo migliore per farsi e fare del bene agli altri. Questo porta interessanti risvolti anche sotto il profilo economico: sono infatti sufficienti 30/40 clienti per consentire all’Operatore Olistico in Tecniche Orientali, di lavorare a tempo pieno, potendo anche avviare o iniziare questa attività nel tempo libero, senza dover quindi rinunciare ad un posto di lavoro già consolidato.

Al termine del percorso sarai in grado di eseguire/condurre:

Massaggio Cinese Yin e Yang

Sessioni di riequilibrio energetico

Sessioni elementari di consapevolezza corporea e di respiro dolce

Sessioni di energetica e di rilassamento

Conduzione di piccoli gruppi di Qi Gong e Tai Chi Tchuan.

Il programma del percorso

19-20 OTTOBRE 2019

ELEMENTI DI MEDICINA CINESE

Orari 8.30-18.30



16-17 NOVEMBRE E 14-15 DICEMBRE 2019

QI GONG

Corso base e avanzato

Orari 9-18.30

