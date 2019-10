FortePiano Forcellini: inaugurazione del murales restaurato a Padova

FortePiano Forcellini: venerdì 11 e sabato 12 ottobre trasformiamo una panchina di 20 metri nella più lunga tastiera di Padova. Con il contributo del Comune di Padova nell'ambito del progetto "La Città delle Idee".

C’era una volta un murales in piazzetta Forcellini. Rappresentava la tastiera di un pianoforte ed era il risultato di un’esperienza di gruppo. L’opera si è consumata, insieme alla sua memoria. Venerdì 11 e sabato 12 ottobre verrà restaurata, grazie al contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La Città delle Idee”, dall’Associazione Città delle Mamme Padova, con la supervisione artistica di Anna Piratti.

L’opera, inserita nel percorso contemporaneo di Padova Urbs Picta, è collocata in un contesto protetto, al centro della vita quotidiana, in Piazzetta Forcellini, quasi un’arena per ricordare il nostro Bartolomeo Cristofori e dare slancio al quartiere. Domenica 13 ottobre, alle ore 11, l’opera verrà inaugurata con un concerto del “pianista fuori posto” Paolo Zanarella.

Il programma

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre 2019: Murales con Anna Piratti

Domenica 13 ottobre 2019, ore 11: concerto inaugurale di Paolo Zanarella, “pianista fuoriposto”

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events/2550804408488731/

Gallery