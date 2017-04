"La Forza nel Freddo", incontro e prova pratica a Y-40®

Una primavera di incontri legati dal fil bleu dell'acqua ad Y-40® The Deep Joy: la piscina più profonda del mondo apre un ciclo di incontri d'interesse per tutti gli appassionati del mondo marino.

Terzo appuntamento sabato 6 maggio alle 17, con l'incontro dedicato a "La Forza nel Freddo", in cui The Iceman, ovvero Wim Hof, detentore di 21 record mondiali tra cui quello della più lunga immersione in una vasca di ghiaccio, sarà in teleconferenza con il popolo della piscina da Guinness per raccontare la sua filosofia secondo cui ottenere dal freddo attraverso particolari tecniche di respirazione, movimento, visualizzazione, importanti miglioramenti sia per la salute che per la performance.

PROGRAMMA

Presentazione libro + workshop

Ore 17: Registrazione

ore 17.30: Presentazione Associazione Inner Fitness Training, Libro Autori / Editore, metodo

ore 18: Collegamento Skype con l'autore

ore 18.30: Prova pratica avvicinamento

ore 19: Chiusura

INGRESSO IN Y-40® - Solo su prenotazione

ore 19.30: Briefing

ore 20.30: Avvicinamento 1° abilità

MATERIALE

per i partecipanti alla presentazione del libro: asciugamano telo mare, pantaloni e maglietta comodi.

per i partecipanti all'ingresso in piscina: costume, accappatoio, ciabatte, maschera.

COSTI

Libro + Workshop: 25 euro

Ingresso Y-40® (20-21.30) + Libro + Workshop: 49 euro

INFORMAZIONI

Facebook https://www.facebook.com/events/703758106493966/

www.innerfitness.eu

http://www.y-40.com/it/​

info@y-40.com - 049.8910416

Paolo Sturale 340.9756266

Alberto Oro 347.9504168