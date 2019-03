“Una fragile eternità”, presentazione del libro di Francesco Salvador a palazzo Moroni

Sabato 30 marzo 2019, alle ore 17 nella sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 a Padova, il prof. Silvano Fecchio presenterà il libro di poesie di Francesco Salvador “Una fragile eternità” (Casa Editrice Menna, 2018 ). Letture delle poesie a cura del prof. Enrico Martino. Sarà presente l’autore.

Dettagli

Una raccolta di liriche che tratta alcuni fra i temi universali della letteratura: l’amore, l’amicizia, la solitudine. Stralci emozionali racchiusi in delicati riflessi attorno ai quali danzano e si dilatano le parole in quella sfera magica, spesso sognante, specchio intimo e fedele di un intenso itinerario esistenziale. Una silloge di poesie, dai contenuti garbati e preziosi capaci di incuriosire, attrarre e coinvolgere emotivamente il lettore. Un viaggio in versi fra ricordi d’infanzia, romanticismo, sentimenti attuali e contraddizioni del nostro tempo, che appaiono fra i versi ironici e amari di quest’opera. Poesia intima ma non intimista; dalle molteplici sfaccettature, che si pone in modo colloquiale, con animo meditativo, che osserva gli eventi del mondo, esprimendosi con toni sommessi. Momenti di lirismo che a tratti cedono il passo alla malinconia, che puntualmente va a decorare il gelo dell’odierno, ma la gioia del vivere, prende sempre sistematicamente il sopravvento su tutto, anche sull’ultimo spazio di quell’immensa voglia d’amore che sublima ogni composizione.

Francesco Salvador

Francesco Salvador, residente a Padova, è nato a Vittorio Veneto il 10 marzo 1957, insegnante di scuola primaria, pubblica le sue poesie dal lontano 1984. Fra i numerosi libri editi alcuni hanno ottenuto un buon successo anche a livello nazionale. Presente in giornali, riviste, antologie collettive, siti internet. Fra i premi vinti citiamo: Premio Voltaire (1987 S. Donà di Piave ); Poesie d’Italia (Latina 1992 ); Atheste (Este - 2018 ); Ager Nucerinus (Nocera Superiore - 2009 ); Pomezia (Città di Pomezia – 2013 ).

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it - tel. 049 8204529