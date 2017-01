Antonella Sbuelz presenta “La fragilità del leone” alla libreria Laformadelibro di Padova

Domenica 15 gennaio alle ore 18, alla libreria Laformadelibro, la scrittrice Antonella Sbuelz presenta il suo nuovo libro “La fragilità del leone”.

Interverranno la scrittrice italo-armena Antonia Arslan e la giornalista del Corriere del Veneto Francesca Visentin.



IL LIBRO. Estate 1797. In una Venezia inedita, occupata dai soldati napoleonici, sotto un ponte appartato affonda un corpo con il volto nascosto da una maschera.

Estate 1798. In una selvaggia laguna friulana - regno di cannaroli e contrabbandieri - si incontrano Nastasia e Thomas, entrambi in fuga da qualcosa.

Lei ha solo diciassette anni e un travestimento di fortuna per celare la sua vera identità; lui, pittore inquieto, ha abbandonato Bamberga per cercare la luce del sud.

In un’estate di imprevisti e di passioni destinati a cambiarli per sempre, le loro vite si intrecciano a quelle di Alvise e Lucrezia, patrizi dal passato inconfessabile ed eredi di un eden dorato ormai giunto alla fine.

Con ritmo da intreccio giallo, "La fragilità del leone" racconta una storia senza tempo: l’aspirazione ad essere se stessi, la lotta a convenzioni e ipocrisie, l’amore tra un uomo e una donna e le forme di altri amori, coraggiosi.

Sullo sfondo, rievocate fedelmente, luci e ombre della Serenissima nel suo estremo momento di vita: l’epilogo di una potenza sontuosa e fragile, l’esplosione di ideali libertari, il fermento di tensioni sociali che chiuderanno per sempre un mondo, inaugurandone uno nuovo.



L'AUTRICE. Antonella Sbuelz vive a Udine, dove è nata. Docente di lettere, collabora a riviste culturali e attualmente conduce un lavoro di ricerca storico-letteraria alla sezione di Italianistica dell’Università di Losanna.

Ha pubblicato poesia, saggistica e narrativa, tra cui la silloge “L’abaco magenta” (Anterem, 1988), la raccolta di racconti “Amori minimi” (Mobydick, 1997), i romanzi “Il nome nudo” (Mobydick, 2001), “Il movimento del volo (Frassinelli, 2007) e “Greta Vidal” (Frassinelli, 2009).

I suoi testi compaiono in numerose antologie e volumi collettanei; con la raccolta “Transitoria” pubblicata da Raffaelli Editore ha vinto nel 2010 il primo premio nella sezione Poesia della IX edizione di InediTO - Premio Colline di Torino.

INFORMAZIONI

Libreria Laformadelibro, via XX settembre, 65

libreria@viaventisettembre.it

www.viaventisettembre.it

049.9817459 - fax. 049.9817626.