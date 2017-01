"Frammenti di danza contemporanea", Veronica Sassi e MDdanza a Selvazzano Dentro

Dopo la pausa natalizia riprendono a Selvazzano Dentro gli appuntamenti con la danza contemporanea emergente con la terza edizione di "Frammenti di danza contemporanea", allestita nello spazio performativo VIB della scuola Vivere il Balletto, per offrire al pubblico piccoli assaggi del panorama contemporaneo emergente italiano ed europeo.

La rassegna di incontri nata dalla ormai consolidata collaborazione dei progetti Contemporary Dance Workshop di Sinedomo Dance District e A taste of dance, festival di danza contemporanea organizzato dal Cinema Teatro Busnelli di Dueville, ospiterà sabato 14 gennaio allo spazio VIB Veronica Sassi.

Dalle ore 15 i danzatori che desidereranno aderire al workshop avranno la possibilità di esplorare il linguaggio coreografico della Sassi e conoscere tutta l'energia, dinamica ed intensità di quest'artista di fama internazionale.

LE BORSE DI STUDIO. Grazie a una nuova importante collaborazione con una delle realtà contemporanee più grandi d'Italia, i danzatori che parteciperanno al workshop avranno la possibilità di vincere una scholarship del valore di cento euro per la prossima edizione del Meditterraneo Dance Festival a Reggio Calabria.

Per ogni workshop verranno infatti assegnate, a discrezione degli artisti e docenti del CDW 2016-2017, due borse di studio tra i partecipanti più meritevoli dei laboratori.

VERONICA SASSI. Veronica Sassi inizia gli studi con Rita Pelvoorde e Davide Gallesi. Studia jazz con M. Mattox e contemporaneo con I. Wolfe.

Ottiene una borsa di studio per la compagnia Aterballetto diretta da Mauro Bigonzetti. Studia in Belgio all'Accademia Nazionale di Anversa e a Bruxelles alla Performing Arts Research and Training Studios. Balla con la Spellbound Dance Company di Mauro Astolfi.

Dal 2006 insegna alla scuola Surya Dance ed è insegnante e coreografa della compagnia MDdanza.

LO SPETTACOLO SERALE. Proprio questa compagnia emergente di Modena andrà poi in scena la sera, alle 20.30, nello spazio performativo VIB.

Il pubblico avrà quindi la possibilità di ammirare l'ultima produzione della compagnia MDdanza, con le coreografie di Veronica Sassi, "Barche".

"La barca è un lembo di terra separato che prende il largo sospinto da un affetto originario, il ritorno al luogo dove tutto ha avuto principio. Dunque un'isola che si muove al vento delle nostre speranze, di umanità disperate e disperse nella fuga.

La barca dunque disposta al centro del nostro petto ed il vento che la muove è il nostro respiro. A volte leggero come uno zefiro gentile, altre intenso o tumultuoso, impercettibile anche, persino sospeso".

Lo spettacolo sarà preceduto da alcune performance di gruppi ospiti provenienti da differenti scuole e progetti veneti: Vivere il Balletto e gruppo Percorso Danza.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni contattare i numeri 346.5219139 - 328.1645102 - 340.3738306. danza@dedalofurioso.it - sinedomo@hotmail.it