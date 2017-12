Frammenti di danza contemporanea, Karolina Szymura ospite a Selvazzano Dentro

Ritornano a Selvazzano Dentro gli appuntamenti con la grande danza d’autore internazionale di "Frammenti di danza contemporanea", il cui primo incontro vede ospite domenica 17 dicembre la coreografa e danzatrice Karolina Szymura.

IL WORKSHOP

In occasione dello spettacolo, alle ore 15 l’artista terrà un workshop per danzatori contemporanei alla scuola Vivere il Balletto, all’interno del ciclo Contemporary Dance Workshop 2017-2018.

CDW, nato in collaborazione con Sinedomo Dance District, da anni offre la possibilità ai danzatori della provincia e non di studiare a cifre contenute con grandi artisti e coreografi ed è divenuto evento internazionale per lo studio e l’esplorazione della danza di riferimento per molti danzatori del mondo contemporaneo che si recano per questi eventi a Vicenza da tutta Italia.

KAROLINA SZYMURA

Inizia il suo percorso di studi in Polonia alla State ballet school di Bytom, ma nel 2006 si sposta in Olanda per diplomarsi nel 2010 alla Rotterdam Dance Accademy - CODARTS. Molto apprezzata come danzatrice fin dagli inizi della sua carriera viene scelta per danzare, finchè ancora frequenta la Codarts, nel progetto Zwerfmens di Piet Rogie e dalla Noord Nederlandse Dance, dove resta fino al 2012, prendendo parte agli spettacoli di Stephen Shropshire, Emanuel Gat, Itzik Galili, Edan Gorlicki, Andrea Miller, Roy Assaf.

Negli anni affianca il lavoro da danzatrice a quello di docente tenendo workshop nel programma di formazione del Noord Nederlandse Dance - NND e tenendo classi settimanali in centri artistici ad Assen.

Nel 2013 entra nella Thomas Noone Dance dove danza nelle produzioni di Thomas Noone e Joan Lopez Cleville per la quale tiene anche importanti workshop in Spagna. Dal 2016 è danzatrice della Landerer & Company sotto la direzione di Felix Landerer ma continua come freelance a danzare in spettacoli di altri importanti coreografi come Alexandra Waierstall ed Emanuel Gat. Nel 2016 crea in collaborazione con Anila Mazhari la piece Hafven.

LO SPETTACOLO

Alle ore 20.30, allo spazio VIB, debutterà la nuova creazione della giovane coreografa polacca “The Things We Do”.

Una performance di misura breve, come un frammento di riflessione. Una ricerca personale sull’intuizione, un’indagine volta a comprendere l’impulso, il gusto, la casualità del gesto e la sua subcoscienza.

La coreografa cerca così una risposta a importanti quesiti che accompagnano la crescita dell’individuo.

Per valorizzare le realtà del territorio, in collaborazione con il progetto PS|Pre-Scriptum lo spettacolo sarà preceduto da alcune performance di gruppi ospiti provenienti da diverse scuole venete.

La serata terminerà con un aperitivo e un confronto tra spettatori e artisti.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

340.3738306 - 346.5219139

http://www.cdw-italy.com

info@cdw-italy.com

