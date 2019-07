“One woman show”: comicità e spettacolo con Francesca Reggiani al Village

L’amore è veramente una cosa meravigliosa? È meglio il Sesso virtuale o reale? Facebook, Twitter, WhatsApp, tutto dipende dal profilo che hai? Da single è il massimo? La chirurgia estetica fa miracoli?

Comincia con queste domande mercoledì 17 luglio la settimana del Padova Pride Village alla Fiera di Padova. Per tentare di dare una risposta, il festival ha invitato sul proprio palco l’incredibile Francesca Reggiani, con il suo nuovo esilarante one woman show: un vero e proprio fuoco di fila di battute, di parodie, di personaggi che evidenziano ancora una volta le capacità artistiche dell’attrice romana.

Lo spettacolo si basa su una serie di riflessioni che riguardano l’attualità, dai tagli alla spesa pubblica ai tagli alla persona fisica, per passare alle tematiche che riguardano le nuove tendenze, l’amore e la vita di coppia. Francesca Reggiano fotografa l’Italia di oggi, proponendo un vademecum del nuovo stile di vita “Discount” in cui dopo una sana e sobria colazione con le Briciole del Mulino Grigio, recuperate direttamente dallo sgrullo della tovaglia, si fa il bucato con Grigetto, che non toglie le macchie ma le confonde.

Un viaggio tra le tantissime sfumature della crisi spirituale, sociale, relazionale e sessuale che sta attraversando l’Italia, confusa tra amore e sesso, tra PIL e sex appeal, tra import ed escort, tra donne che si chiedono: se non ora quando e donne che ti chiedono: «Per un’ora, quanto?».

Uno show, che sarebbe riduttivo definire un monologo. I personaggi che interpreta - da Maria Elena Boschi, Giorgia Meloni a Hilary Clinton, da Maria Stella Gelmini a Maria De Filippi- sono talmente tanti, che il palcoscenico sembra sempre più affollato.

Il Village aprirà come di consueto alle 19.30 con l’aperitivo musicale con le hit dell’estate. Alla fine dello show, tutti in pista con la disco pop di Mike More.

Ingresso 7 euro dalle 19.30 alle 23.30; gratuito dalle 23.30 alle 2

