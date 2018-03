Concerto per pianoforte di Francesco Granata a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta

Sabato 17 marzo dalle 20.45 a Villa Contarini va in scena il concerto per pianoforte di Francesco Granata, Premio Venezia 2017, in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e organizzato da Fondazione G.E. Ghirardi.

L'evento fa parte di "Note d'Europa in Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi. Viaggio sonoro attraverso le principali Scuole Musicali di Germania ed Austria".

Musiche di Beethoven, Liszt e Moussorgskij

Introduzione al concerto: Lucas Christ - Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

www.fondazioneghirardi.org

