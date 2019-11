“Le vetrine dell’Arte”: Francesco Musante a Galleria Samonà

La mostra rientra nel programma espositivo “Le vetrine dell’Arte”, che permette ad un vasto pubblico di poter ammirare le opere di artisti dallo stile diverso in uno spazio visitabile ad ogni ora del giorno.

Chi espone?

Da martedì 3 dicembre e fino al 6 gennaio 2020 presso la Sala Samonà in via Roma 58 a Padova sarà visibile la mostra dedicata a Francesco Musante, artista genovese famoso per le sue immagini oniriche che da oltre cinquant’anni realizza con certosina pazienza.

L’esposizione propone oltre 50 opere grafiche dell’artista molte delle quali esposte per la prima volta. Si tratta di una nuova serie di lavori grafici dell’artista accompagnati da alcuni dipinti della sua importante produzione che, partendo dall’ispirazione della Pop Art americana e passando attraverso l’esperienza della Secessione viennese ed i Combine Paintings di Rauschemberg, lo ha portato ad essere oggi uno degli Artisti più seguiti in Italia. L’Autore è innamorato di Padova, Città che gli ha dedicato fino ad oggi almeno dieci esposizioni personali tra Gallerie private e spazi pubblici.

L'iniziativa

La rassegna "Le vetrine dell’Arte" è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con Carlo Silvestrin, anima della Galleria CD Studio d’Arte di Padova, qui in veste di curatore delle esposizioni.

Informazioni

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

CD STUDIO D’ARTE

Carlo Silvestrin +39 333 447 8044

Giada Chervatin +39 347 833 6634

Anna Ferrarese +39 340 223 9091

info@cdstudiodarte.it

Info web

https://www.facebook.com/Galleria-Samon%C3%A0-1615112402074419/

