Francesco Sole presenta il libro "#Ti amo" alla Mondadori di Padova

Atteso alle Mondadori Bookstore di Padova Francesco Sole che presenta il libro “#Ti amo”, Appuntamento sabato 17 febbraio alle ore 11.

Dettagli

#TiAmo è un libro di vita e soprattutto d’amore. Un percorso per amare senza paure ne rimpianti: è il racconto di Luna, che concede ad un giovane scrittore incontrato nel mezzo di una triste notte, i segreti dell’amore e le sue #poesie. Un racconto per chi si sta innamorando, per chi ama da tempo, o per chi, per amore, sta soffrendo. Ha una tecnica di lettura particolare: In che stagione ti senti? Estate? Autunno? Inverno? Primavera? A seconda della risposta, inizia da lì e percorri il libro nel susseguirsi delle stagioni. Le stagioni dell’amore servono per guidare i nostri sentimenti e farci ascoltare maggiormente il nostro cuore, ricordandoci sempre che: Dove non c’è amore, è tempo perso.