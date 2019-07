"Faccio la mia cosa", Frankie hi-nrg mc al castello Carrarese

Martedì 9 luglio

ore 21.30

Castello Carrarese

Frankie hi-nrg mc presenta

"Faccio la mia cosa"

di e con

Frankie Hi-Nrg Mc – voce narrante

in collaborazione con Teatro della Gran Guardia

Il pioniere del rap italiano racconta se stesso e l’hip hop in un monologo fatto di parole, musica e videoclip. A cavallo tra autobiografia e documentario, con uno stile frizzante e spettacolare, Frankie Hi-Nrg Mc traccia il percorso che lo ha portato a diventare uno dei capiscuola del rap nostrano e – in parallelo – di come a New York sia nato nei quartieri più disagiati l’hip hop, la cultura che per alcuni decenni ha invaso tutto il mondo e da cui deriva molta musica contemporanea.

Biglietti

Biglietto unico euro 10

Esclusi diritti di prevendita

Prevendite

Informazioni

342 1486878 – eventi@castellofestival.it

