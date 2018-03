"Fratelli IN Italia", storie di viaggi, migrazioni, accoglienza, pregiudizi al cinema Esperia

Secondo appuntamento mercoledì 7 marzo, alle ore 21, al cinema teatro Esperia con lo spettacolo "Fratelli IN Italia", ideato e prodotto da tre uffici diocesani (Pastorale della Missione, Pastorale della Comunicazione, Pastorale dei Migranti) che, grazie al Servizio Assistenza Sale Sas-Acec di Padova, sarà veicolato in nove sale di comunità del territorio diocesano.

Lo spettacolo

"Fratelli IN Italia" è uno spettacolo teatrale realizzato su testo di Loredana D’Alesio per la regia di Alberto Riello, che vede protagonisti otto giovani - quattro italiani e quattro stranieri - e propone un viaggio tra storie di migrazioni, accoglienze, pregiudizi, incroci e incontri, per parlare di immigrazione oggi e avviare prove di integrazione.

Lo spettacolo racconta, attraverso oggetti e scenografia volutamente essenziali, sia l’aspetto ordinario delle migrazioni che il dramma del viaggio che molti affrontano. Il tutto condito da riferimenti biblici e appelli alla coscienza individuale e comunitaria.

La proposta teatrale è anticipata dalla mostra "Restiamo umani oltre le paure!" e sarà seguita da un momento di coinvolgimento e interazione finale con il pubblico.

Cast

Danno vita e voce a “Fratelli IN Italia”: Eleonora Benazzato, Lucy Ramona Bordaş, Kostel Borescu, Ibrahima Kalil Camara, Alessandro Destro, Alice Friscione, Benedetta (Blessing) Onuh e Luca Torassa.

L’allestimento dello spettacolo, su testi di Loredana D’Alesio, è stato affidato al regista teatrale Alberto Riello, artista versatile che ha la capacità di coniugare le suggestioni del teatro contemporaneo con lo spessore dell’impegno sociale.