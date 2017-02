Freak Out Trio in concerto, omaggio a Roberto "Freak" Antoni a Ca'Sana

Domenica 12 febbraio alle ore 18 Ca'Sana ospiterà in concerto il Freak Out Trio - Alessandra Mostacci, Michela Calzoni, Ricchio Galassia (piano, voce e chitarra) per un omaggio musicale a Freak Antoni.

L'evento è organizzato da Ca'Sana, in collaborazione con CUC - CinemaUno, in occasione del terzo anniversario della scomparsa di Roberto Freak Antoni.

Il trio proporrà un repertorio di poesie musicate e brani originali scritti dall'artista e Alessandra Mostacci e classici degli Skiantos.

BIO

Alessandra "Mostachova" Mostacci, pianista e compositrice, è stata parte della Freak Antoni Band e del progetto in duo con Freak Antoni dal 2012, anno in cui l'artista lasciò gli Skiantos per intraprendere la carriera solista.

Nel dicembre 2016 è uscito il disco "FREAK Out", cd con inediti, dieci brani scritti ed eseguiti da Roberto Freak Antoni e Alessandra "Mostachova" Mostacci e prodotto dalla Cni di Roma.