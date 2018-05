"Free China. Il coraggio di credere", la proiezione al centro Zecchinelli di Grantorto

Il film documentario "Free China. Il coraggio di credere" del pluripremiato regista Michael Pearlman, già proiettato in più di 2mila proiezioni private in tutto il mondo, tra cui quelle al Parlamento Europeo, al Congresso USA, al Parlamento Italiano e al quartier generale di Google, svela al mondo le diffuse violazioni dei diritti umani che ancora oggi si registrano in Cina.

Trama

Le incredibili storie di fede, coraggio e libertà dei due protagonisti sopravvissuti (Jennifer Zeng, madre ed ex membro del Partito Comunista, e il dr. Charles Lee, un uomo d'affari cinese americano), sono anche la storia di milioni di innocenti imprigionati dal regime cinese in campi di lavoro forzato, torturati e persino uccisi per i loro organi - a scopo di lucro.

La serata

Appuntamento venerdì 25 maggio alle ore 20.30 nella sala teatro del centro culturale G.M. Zecchinelli di via Roma, per comprendere come dietro il benessere occidentale si nascondano enormi interessi economici che inducono le persone e un’intera nazione a prevaricare i principali diritti umani.

Interverranno il sindaco Luciano Gavin ed Enrico Terenzani di Epoch Times Media Group.

Trailer: http://youtu.be/iCK4dwLV8AY