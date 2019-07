Festival “Frequenza umana” al parco Fenice: spettacoli, conferenze, balli, concerti e laboratori

L’associazione Frequenza umana organizza due giornate di festival all’aperto con spettacoli, balli, conferenze, laboratori, musica e giochi.

Tra i numerosi ospiti Massimo Cirri, Marco e Pippo, Luca Francioso, Leandro Barsotti, Marta Facco.

Evento patrocinato dal Comune di Padova. Il programma completo è consultabile sul sito www.frequenzaumana.it.

Frequenza Umana Festival

Il primo festival dedicato alla Gioia 31 agosto e 1 settembre Padova, Fenice Green Energy Park

Due giorni per immergersi nel verde e nel benessere. Spettacoli, conferenze, giochi per grandi e per piccoli, concerti, balli e laboratori.

Frequenza Umana

Il Festival della Gioia

31 agosto - 1 settembre

Padova, Fenice Green Energy Park

Frequenza Umana, vede quest’anno la sua prima edizione. Il festival è ideato e creato da un gruppo di giovani che stanno provando a cambiare la situazione lavorativa attuale. Come? coinvolgendo associazioni e aziende del territorio, creando così reti di contatti che aprono via via a nuovi scenari, nuovi progetti, anche lavorativi, guidati dalla passione e dalla condivisione di intenti.

Come nasce Frequenza Umana?

Il simbolo del festival, quest’anno, è un uomo che si eleva. Verso dove? Ognuno lo interpreta come preferisce.

Noi abbiamo pensato alle stelle, alla Gioia, alle cose belle. Le cose più evidenti, più grandi è vero, ma le più belle.

Perché puntiamo in alto, alla massima espressione della bellezza.

Ci siamo domandati quindi cosa fosse la bellezza per le persone.

Abbiamo provato a immaginare delle risposte e il festival ha provato a dargli una forma attraverso l’arte. L’illustrazione è disegnata da Made514, street artist padovano di fama internazionale che sarà con noi durante il festival.

Sabato 31 agosto

Il festival si apre sabato 31 agosto alle 15.30 con il concerto dei Vertigine dei Giganti. Un gruppo indie rock di Padova. Presenta il suo primo album sul nostro palco.

Ritmi allegri e ballate per accompagnare l’entrata delle persone al parco.

Alle 17 sul palco al via la prima conferenza.

Massimo Cirri, psicologo e conduttore radiofonico Caterpillar su Rai Radio 2, incontra il trio comico padovano Marco&Pippo.

“Ca**o ridi? Metafisica della risata” è il titolo dell’intervento durante il quale proveranno a far emergere, le dinamiche psicofisiche che sottendono alla risata e all’umorismo.

Segue Luca Francioso, chitarrista, compositore e scrittore, con uno spettacolo di musica e narrazione, per entrare in noi stessi prima di lasciarci andare alle ballate folk con Uno è la Danza. Chiudiamo la prima giornata con le risate e la comicità dello show di Marco&Pippo.

Notte in tenda sotto le stelle per chi lo desidera.

Domenica 1 settembre

Domenica mattina dalle 9 partono i laboratori.

Risata incondizionata con Mariapaola La Caria per risvegliare la risata di bimbo che c’è in noi. Elena Toffanin invece guida un gruppo di Brethwalking per aiutarci a riprendere contatto con noi stessi, attraverso tecniche di respirazione, camminata e meditazione. E poi quello che amiamo da sempre e che abbiamo smesso di fare: giocare. Finalmente torniamo a giocare grazie ai ragazzi di Sbandus che, suddivisi per postazioni e tematiche, ci faranno tornare bambini facendoci giocare, liberi di lasciarci andare, liberi dalla competizione. Nel frattempo nel verde del parco fenice ci saranno slackline, amache e inoltre jam session e laboratorio di Acroyoga con Carla e Stefano.

Ogni famiglia può godere dei laboratori e del proprio tempo perché grazie all’Associazione Siamo Fuori, i bimbi potranno stare con gli educatori e giocare a contatto con la natura.

A metà pomeriggio iniziano le attività sul palco.

Andrea Gaiardoni, scrittore e giornalista, presenta Sette Soli e attraverso la solitudine analizza le emozioni umane.

E poi Marta Facco con la conferenza “la voce e il suo meraviglioso potere”, un percorso alla scoperta del potenziale della nostra voce, attraverso il metodo tedesco Lichtenberg.

Continuano gli speech sul palco “Felicità e lavoro: un piano bis è possibile?” è la volta di Gloria e Roberta due professioniste che di mestiere accompagnano le persone nella loro rinascita lavorativa. A spezzare il ritmo delle conferenze arriva “Cardwomen” performance sul potere della solidarietà e della comunicazione tra donne di luoghi, vissuti, pensieri e sogni diversi a cura del laboratorio coreografico Abracalam. È il turno di Leandro Barsotti che ci accompagnerà per mano verso il tramonto con “Meditate gente, meditate” conferenza a cui seguirà una meditazione guidata con l’accompagnamento musicale di Giorgio Pavan. Perché godere del tramonto è una cosa importante.

La cena è accompagnata dagli Infeltrio, trio padovano che porta sul palco i più grandi successi della storia della musica con un mix di allegria tra suoni folk, armoniche, kazoo e mandolini.

In chiusura del Festival, il biologo compositore Emiliano Toso porta sul palco un’esperienza unica: il concerto/conferenza Love Seeds, riscoprire la Gioia per la vita.

Un concerto al pianoforte a 432hz, accompagnato dalla violoncellista Lorena Borsetti. Si alternano musica e dialoghi.

Saluti, abbracci e arrivederci con la cerimonia di chiusura. Ritual del fuego con Quetzalcoatl. Spettacolare rituale sciamanico che chiude e allo stesso tempo apre nuovi scenari per la seconda edizione.

Nel parco sono presenti stand espositivi, truck food e la birra de la Busa dei Briganti che con le entrate, aiutano l’associazione a coprire i costi del festival.

L’associazione per questo motivo, ci tiene a specificare che il festival è in totale autofinanziamento.

Un evento Frequenza Umana Associazione di Promozione Sociale

Costi

Biglietto per sabato 31 agosto: 8 euro

Biglietto per domenica 1 settembre: 10 euro

Biglietto cumulativo per il week end: 15 euro

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.frequenzaumana.it.

Per informazioni

Frequenza umana

sito www.frequenzaumana.it

pagina Facebook www.facebook.com/FrequenzaUmana

Evento facebook https://www.facebook.com/events/618888155270824/