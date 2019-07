Paolo Fresu & Clacson Small Orchestra al castello Carrarese

Il programma di Castello Festival 2019 propone questa settimana una serie di appuntamenti imperdibili tra i quali spicca senza dubbio la serata-evento che segna il ritorno a Padova dell'ambasciatore del jazz italiano nel mondo – il trombettista sardo Paolo Fresu – in veste di ospite speciale di un nuovo progetto artistico, diretto da Maurizio Camardi, che vedrà protagonista il quintetto di sassofoni Clacson Small Orchestra e il percussionista cubano Ernesttico.

Il concerto, in programma giovedì 4 luglio alle ore 21.30 al Castello Carrarese, sarà anche l'occasione per la presentazione del primo album della Clacson, intitolato Hangar.

Il palco del Castello ospiterà una formazione “all stars”: un sassofonista, compositore e polistrumentista che si muove a suo agio tra jazz e world music; un quartetto di sassofoni come un quartetto d’archi dove le parti, i colori e i timbri sono distribuiti con razionalità ed equilibrio; un percussionista cubano di fama internazionale con il suo inconfondibile sound. La miscela di questi elementi dà origine al progetto Clacson Small Orchestra in cui la musica è la relazione tra parti improvvisate e parti scritte, dove nessuna gioca a scapito dell’altra, fondendosi in perfetta sintonia. Un concerto in cui la melodia si incontra e si “scontra” con una travolgente pulsazione ritmica dando vita ad un repertorio che si snoda mettendo in evidenza la versatilità di un organico così particolare dove convivono arrangiamenti dal forte sapore jazz con altri di spirito prettamente contemporaneo ed etnico. Special guest di questo progetto il celebre jazzista sardo Paolo Fresu, artista famoso per la sua capacità di abbracciare universi sonori eterogenei e creare un suono unico e inconfondibile.

Gli ultimi biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a partire dalle ore 20 alla cassa del Castello Carrarese al prezzo di 12€ (settore poltrone numerate).

Lo spettacolo rientra nel cartellone di Castello Festival, rassegna di spettacoli promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la main sponsorship di Argos.

La direzione artistica è firmata da Maurizio Camardi mentre l'organizzazione generale è a cura della Scuola di Musica Gershwin in collaborazione con Zed Live, Veneto Jazz, Dal Vivo Eventi, Conservatorio Pollini, Osservatorio Astronomico di Padova, Teatro Boxer e Il Chiosco, che gestisce anche quest'anno il punto ristoro Chiosco al Fresco.

Partner della rassegna sono Hotel Methis, Radio Cafè, PadovaOggi e Radio Stereo Città.

Giovedì 4 luglio – ore 21.30

Castello Carrarese – piazza Castello – Padova

Paolo Fresu / Maurizio Camardi / Clacson Small Orchestra / Ernesttico Hangar

con:

Paolo Fresu – tromba, flicorno, elettronica

Maurizio Camardi – sax soprano e duduk

Ettore Martin – sax tenore

Edoardo Brunello – sax alto

Enrico Di Stefano – sax alto

Yuri Argentino – sax baritono

Ernesttico – batteria, percussioni

Biglietti:

Poltronissime numerate euro 20 - Poltrone non numerate euro 12

Esclusi diritti di prevendita

Prevendite:

Gabbia Dischi – via Dante, 8 – tel. 049.8751166

HiFi Record – via Marin, 27 – tel. 049.9877480

Scuola di Musica Gershwin – via Tonzig, 9 – tel. 342.1486878

online sul circuito Vivaticket – www.vivaticket.it e la sera del concerto presso la biglietteria del Castello Carrarese

