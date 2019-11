Friularo Festival a villa Widmann-Borletti di Bagnoli di Sopra

C’è un luogo in Bagnoli di Sopra le cui emozioni appartenenti a un tempo passato, arte, cultura e gusto sembrano fondersi. Una splendida villa antica diviene fonte di sensazioni che, inevitabilmente, si traducono in ispirazione. Forse non è un caso che il vino Friularo nasca dai vigneti che la circondano, frutto di un’evoluzione e di una sensibilità acquisita nei secoli. Assaggiamolo, visitando questi luoghi e facendoci rapire dal loro fascino. Proprio come fece il maestro di teatro Carlo Goldoni e lo scrittore Ludovico Pastò che hanno soggiornato a lungo a Bagnoli.

L’atmosfera dell’antica Villa Widman, la storica cantina e i granai ospita l’evento “Friularo Festival”.

Friularo Festival, Villa Widmann, Bagnoli di Sopra, dalle ore 10 alle 22.

Mostra contadina, esposizione di attrezzi e mezzi agricoli, musica, mostre di pittura, opera lirica, degustazioni enogastronomiche, vini ma soprattutto il Friularo.

Si inizia alle ore 10 con la benedizione dei mezzi agricoli e il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio e le autorità civili locali con la presenza dell’assessore all’agricoltura Giuseppe Pan il Presidente della Provincia Fabio Bui e il Consigliere Regionale Massimiliano Barison.

“Con questo evento vogliamo valorizzare il territorio del conselvano con le sue attività agricole e il prodotto di maggior pregio e appresentativo, il Friularo di Bagnoli di Sopra.

Questo vino, coltivato da secoli nella zona, è divenuto famoso per le sue caratteristiche acide e tanniche che conferisce al prodotto la capacità di essere conservato e quindi trasportato anche per lunghi viaggi. Infatti era il vino da viaggio dei Veneziani verso le colonie e i possedimenti nel mediterraneo.

Proprio per questa particolarità si può definire il Vino della Serenissima Repubblica di Venezia.

Nel corso della manifestazione di domenica 17 novembre 2019 dalle ore 10 alle 22 la villa Widmann è percorsa di eventi enogastronomici e non solo, consente soprattutto di immergersi nell’affascinante scenario della villa grazie a una serie di interessanti iniziative culturali.

Il Friularo Festival, giunto allaterza edizione, è un evento per celebrare il vino, il cibo, le tradizioni locali e un intero territorio con i loro cittadini, quello del Conselvano, che merita essere valorizzato.

Il programma comprende spettacoli, concerti, mostre rievocative e degustazione di prodotti enogastronomici.

Dalle ore ore 10

Apertura area espositiva

Visite guidate Giardini Villa Widmann

Rievocazione storica origini contadine con giochi in legno per piccoli e grandi.

Mostra statica di mezzi agricoli

dalle ore 11

Apertura area ristorazione

ore 15.30

Spettacolo di Falconeria

ore 16.30

Concerto Lirico Soprani: Tiziana Faccio, Lorena Franchin, Cecilia Tartaro Tenore: Andrea Cioetto Baritono: Massimo Concon Pianista: Cristiano Zanellato

ore 18.30

Concerto di musica Jazz a cura di Little Swing Musica in Bianco e Nero

Degustazione Vini

Nell'antichissima cantina fondata nel 954 d.c. si potranno degustare i vini della Cantina del Dominio

Area espositiva di produttori locali) In quest'area si potranno degustare ed acquistare i prodotti direttamente dai produttori locali.

Servizio ristorante

Per tutta la giornata funzionerà il servizio ristorante dove verranno serviti piatti della cucina veneta: risotto al vino friularo, la tradizionale specialità del "Bue rosto", affettati e formaggi del nostro territorio e molto altro ancora.

Mostra storica di attrezzature contadine

Si potrà visitare un'esposizione statica di macchine agricole, antichi carri ed attrezzi con i quali sono stati lavorati, terreni, vigneti ed uve.

Mostre d'arte

Nel granaio si potrà visitare la mostra di pittura a cura del maestro Giuliano Ferraretto. Cristian Capuzzo presenterà la sua mostra fotografica «L'essenza pungente del mosto»

In breve

Il Friularo Festival è un evento che non vi permetterà solo di poter degustare il Vino Friularo DOCG e i prodotti tipici del territorio, ma nell'arco della giornata vi offrirà moltissime iniziative. Avrete modo di scoprire le bellezze della Villa Widmann, visitare un’esposizione statica di macchine agricole storiche e di ultima generazione ed immergervi nelle antiche tradizioni della cultura contadina.

Per le famiglie è anche presente un'area di giochi in legno che permetterà ai più piccoli di cimentarsi nei giochi dei loro bis nonni.

Nell'antico granaio sarà anche possibile visitare delle mostre d'arte.

10 - 16

Visite guidate giardini villa Widmann

11 - 21

Servizio di ristorazione

15.30 - 16.30

Spettacolo di falconeria

16.30 - 17.30

Concerto lirico

18 - 21

Concerto musica jazz

