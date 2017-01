Fronte del Porto FilmClub, “Anonimo Veneziano” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

IL FILM

CINEMA LETTERARIO: Giuseppe Berto

ANONIMO VENEZIANO di Enrico Maria Salerno (1970) con Florinda Bolkan, Tony Musante / Italia

Grande successo del cinema italiano, film pluripremiato, dal romanzo dello scrittore veneto Giuseppe Berto. Storia di un suonatore d’oboe al Teatro La Fenice che ha sognato di diventare direttore d’orchestra. Sa di essere malato terminale e decide di invitare la ex mogli che si è rifatta una famiglia in un’altra città. In una Venezia disfatta, agonizzante, lei ritrova qualcosa della felicità di un tempo e si accorge d’amarlo ancora. Lui prima di morire riuscirà a dirigere il concerto per oboe noto come “Anonimo Veneziano”.

BIGLIETTI

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it