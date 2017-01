Fronte del Porto FilmClub, “Cannibal Holocaust” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

I FILM

CINEMA OFF-LIMITS

CANNIBAL HOLOCAUST di Ruggero Deodato (1980) con Robert Kerman, Luca Barbareschi, Francesca Ciardi / Italia.

Un’opera particolarissima, diventata nel tempo cult-movie, rivalutata da Quentin Tarantino, considerata come il film più violento e controverso mai realizzato in tutta la storia del cinema. Rafforzò la fama di Deodato come autore estremo e gli valse l'appellativo di Monsieur Cannibal.

Quattro giovani telereporter si avventurano nella remota foresta dell’Amazzonia, dove le insidie sono a ogni angolo, tra belve feroci e indigeni dediti al cannibalismo.

A seguire:

The Act of Seeing with One’s Own Eye (1971) di Stan Brakhage / USA.

Stan Brakhage ci offre il muto più insopportabile della storia, è l'autore più prolifico ed influente nell'avanguardia del cinema americano ed ha fatto film così profondamente personali che la loro visione è come immergersi nei processi del pensiero stesso. Le sue opere sono un passo obbligato per la maggioranza degli studenti americani di comunicazione dei media.

Questo film ci lascia soli innanzi allo schermo ad osservare, ad osservarci, senza nessuna mediazione da parte dell'autore, girato come progetto sperimentale nell'obitorio di Pittsbourg e ci presenta l'autopsia di due corpi, ma non è un mero documentario. Due opere cult, di forte impatto visivo per la crudezza delle immagini,“capolavori” discutibili di un cinema che sfida i nostri limiti (anche culturali) alla visione.

I PROSSIMI EVENTI

BIGLIETTI

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it