Fronte del Porto FilmClub, “Eraserhead” e “Reefer Madness” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

CINEMA OFF-LIMITS

ERASERHEAD, LA MENTE CHE CANCELLA di David Lynch (Eraserhead, 1977) con Charlotte Stewart, Jack Fisk, Jeanne Bates / sogg. e scen.: David Lynch / USA

Il regista ha definito questo suo capolavoro “un sogno di cose oscure e inquietanti”. E’ un film che pur non mostrando eccessivi spargimenti di sangue ed effetti rimane impresso nella memoria per lungo tempo.

Lo stesso Stanley Kubrick lo proiettava continuamente durante la lavorazione di Shining per trasmettere inquietudine agli attori. Protagonista un ragazzo che vive solo in uno squallido appartamento fra le allucinazioni che la sua mente visualizza. Durante un grottesco pranzo apprende che la sua ragazza è incinta. Nasce un piccolo mostro ed il suo equilibrio psichico va in frantumi.

REEFER MADNESS di Louis J. Gasnier (1936) con Kenneth Craig, Dorothy Short / USA - (versione originale inglese) Il film cult d’exploitation statunitense girato negli anni ‘30 con situazioni ritenute allora scandalose: si proponeva di incolpare la marijuana come causa di ogni male della società, inclusi omicidio e stupro.

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it