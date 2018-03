“Wenders ritrovato. Il primo Wim Wenders” al Fronte del Porto Filmclub

Come da tradizione prosegue anche il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che propone un articolato e inedito percorso culturale, di grande interesse per l’approfondita ricerca filmografia effettuata e la puntuale selezione di film.

In oltre dieci anni di attività la sala è diventata uno dei punti di riferimento di maggior rilevanza a livello regionale e nazionale.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI MARZO PER FRONTE DEL PORTO FILMCLUB

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il Comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

Prossimi appuntamenti

Mercoledì 28 marzo, ore 21

WENDERS RITROVATO, IL PRIMO WIM WENDERS

Alice nelle città

con: Rudiger Vogler, Yella Rottlander

É il primo capitolo della “trilogia della strada” firmata dal regista di Düsseldorf e realizzata a metà degli anni settanta. Questa saga cinematografica comprende anche i successivi “Falso movimento” e “Nel corso del tempo”. Philip Winter è un giornalista tedesco, deluso dagli Stati Uniti d’America dopo un viaggio di lavoro. Proprio quando sta per lasciare il suolo americano per tornare in patria, incontra all’aeroporto una connazionale di 9 anni abbandonata dalla madre. Muniti di una sola fotografia, i due si metteranno in viaggio e percorreranno la Germania in lungo e in largo per trovare la nonna della ragazzina. Un viaggio illuminante e chiarificatore, tutto gestito da una regia leggera e armoniosa, un film da vedere e rivedere.

Biglietti

Ingresso: 4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2017-2018

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell’inizio delle proiezioni

Informazioni

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617

www.promovies.it

Gallery