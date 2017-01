Fronte del Porto FilmClub, “Food Relovution” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

IL FILM

CINEMA E NUOVE SOSTENIBILITA’

FOOD RELOVUTION di Thomas Torelli (2017) Italia - anteprima triveneta

Nel corso della serata il regista Thomas Torelli incontrerà il pubblico. Una filosofia basata sul rispetto per gli animali e una visione non-violenta dell’esistenza. Il film lancia un messaggio d’amore, mette in discussione ciò che da sempre ci è stato impartito come giusto e necessario.

BIGLIETTI

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it