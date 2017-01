Fronte del Porto FilmClub, “Il Gattopardo” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

LUCHINO VISCONTI: PERSONALE D’AUTORE

IL GATTOPARDO di Luchino Visconti (1963) con Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon / Italia-Francia

Il film rappresenta nel percorso artistico di Visconti un cruciale momento di svolta in cui, l'impegno nel dibattito politico-sociale, si attenua, in un ripiegamento nostalgico dell'aristocratico milanese, alla ricerca del mondo perduto, che caratterizzerà i successivi film di ambientazione storica. Siamo nel 1860 quando Garibaldi invade la Sicilia; la storia di una famiglia che deve accettare il connubio tra la nuova borghesia emergente e la declinante aristocrazia come un mutamento irreversibile.

BIGLIETTI

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it