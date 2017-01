Fronte del Porto FilmClub, “Morte a Venezia” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

LUCHINO VISCONTI: PERSONALE D’AUTORE

MORTE A VENEZIA di Luchino Visconti (1971) di Luchino Visconti con Dirk Bogarde, Romolo Valli, Nora Ricci / Italia

Un musicista tedesco di mezza età, fisicamente fragile, in grave crisi spirituale, si reca al Lido di Venezia per una vacanza. Incontra il giovane, bellissimo Tadzio e muore. È, forse, il film più proustiano di Visconti che carica di reminiscenze personali e familiari la sua trasposizione del racconto di Thomas Mann. Elegia sulla fine di un mondo con momenti memorabili di struggente forza visionaria nell’identificazione del regista con il personaggio.

Alla ricerca di Tadzio (1970) di Luchino Visconti

Il documentario che racconta come si è svolto il provino per la scelta dell'attore che doveva poi interpretare Tadzio nel film “Morte a Venezia”. Il regista osserva molti giovani e finisce per scegliere lo svedese Björn Andrésen.

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it