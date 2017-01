Fronte del Porto FilmClub, “Musica per vecchi animali” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

IL FILM

DARIO FO AL CINEMA

MUSICA PER VECCHI ANIMALI di Stefano Benni e Umberto Angelucci (1989) con Dario Fo, Paolo Rossi, Eros Pagni / Italia.

Dal suo libro “Comici spaventati guerrieri”, Benni crea una commedia ambientata in una città surrealistica e posta in un futuro catastrofico e indefinito. La trama si sviluppa attraverso la fuga dei tre personaggi, un professore, un meccanico esperto di Kung-fu e una ragazzina bionda e ci offre uno spettacolo provocatorio e divertente. Film raro da vedere, un omaggio al suo protagonista Dario Fo,da poco scomparso.

BIGLIETTI

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it