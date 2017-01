Fronte del Porto FilmClub, “Vizi privati, pubbliche virtù” a Padova

Si apre anche per il 2017, come da tradizione, il programma annuale del Fronte del Porto Filmclub che proporrà un articolato e inedito percorso culturale.

SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO

La rassegna è curata da Veneto Padova Spettacoli in collaborazione con il comune di Padova, Independent Cinema e Scuola Permanente di Cinematografia di Padova-Promovies.

I FILM

OMAGGIO A MIKLOS JANCSO, REGISTA UNGHERESE

VIZI PRIVATI, PUBBLICHE VIRTU’ di Miklòs Jancsò (1975) con Lajos Balázsovits, Pamela Villoresi, Laura Betti / Italia-Jugoslavia

Il 30 gennaio 1889 nel castello di Mayerling furono trovati morti l’erede al trono austro-ungarico, Rodolfo d’Asburgo e la sua amante. La versione ufficiale del suicidio non ha mai dissipato il sospetto di un delitto di corte.

In questo film provocatorio si accredita la versione che il principe e i suoi strambi seguaci siano stati massacrati dopo una gigantesca orgia, rifiutandosi di prendere in considerazione i ripetuti richiami dell’imperatore.

SALMO ROSSO di Miklòs Jancsò (Még kér a nép,1972) (versione originale con sottotitoli in inglese).

Un elegante danza in 27 magistrali piani-sequenza, un visionario “musical” ispirato alla Rivoluzione Ungherese dei contadini di fine ‘800 del grande regista scomparso due anni fa. Film premiato per la miglior regia al Festival di Cannes nel 1972.

I PROSSIMI EVENTI

BIGLIETTI

4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub 2015-2016.

La tessera del Fronte del Porto Filmclub costa 5 euro ed è acquistabile alla biglietteria prima dell'inizio delle proiezioni.

INFORMAZIONI

venetopadovaspettacoli@hotmail.it

www.frontedelportofilmclub.sitiwebs.com

049.8718617 - www.promovies.it