Frutta fresca per combattere il grande caldo in città al mercato coperto di Padova

Con l’arrivo del grande caldo aumenta il rischio di colpi di calore soprattutto per le categorie più deboli ed è importante difendersi con una corretta alimentazione. Lo sostiene Coldiretti Padova, indicando in pesche, albicocche, ciliegie, melone, angurie, susine e gli altri frutti di stagione “il miglior modo per combattere l’afa e l’eccessiva sudorazione perché rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali, indispensabili per non affaticare troppo l’organismo”. Per questo domani, sabato 29 giugno, al Mercato Coperto di Padova in via Vicenza 23, gli agricoltori di Campagna Amica Padova mettono a disposizione frutta fresca e a km 0 in quantità da trasformare in freschi succhi, sorbetti, granite e frappé, bevande dissetanti e nutrienti alo stesso tempo.

Il miglior modo per combattere il caldo e l’eccessiva sudorazione è quello - sottolinea la Coldiretti - di mangiare cibi rinfrescanti, ricchi di vitamine e sali minerali indispensabili per non affaticare troppo l’organismo come la frutta e verdura di stagione che aiuta a sconfiggere l’afa di questi giorni e assicura un pieno di salute. Ecco, allora, un vademecum stilato dalla Coldiretti per informare i consumatori sulle proprietà della frutta di stagione presente sui banchi dei mercati in questo periodo. Le pesche svolgono una funzione dissetante e non affaticano stomaco e fegato. Le albicocche e i meloni gialli sono ricche di vitamina A, indispensabile per la salute degli occhi e della pelle, sovraesposti, in questo periodo ai cocenti raggi solari.

L’anguria è un forte dissetante per tutto l’organismo e anche un buon diuretico. Ricca di zuccheri benefici e di provitamina A contiene però anche vitamina C e potassio. Il basso contenuto calorico ne fa una preziosa alleata della linea. Le prugne sono molto indicate nella cura della stipsi e l’insalata conferisce volume e potere saziante con un apporto calorico estremamente limitato ed assicura anche un certo contributo di vitamine, calcio, fosforo e potassio. Inoltre è ricca di vitamina E che protegge il sangue e le altre sostanze del corpo dalle intossicazioni da smog ed è molto valida per i disturbi di cuore e della circolazione, mentre i pomodori che hanno solo 17 calorie per 100 grammi, regalano all’organismo - conclude la Coldiretti - un buon apporto di fibre, vitamine e sali minerali in particolare fosforo, calcio e magnesio.

