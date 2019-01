Frutta e verdura per tornare in forma dopo le feste al mercato coperto di Padova

Gennaio è il mese dei buoni propositi, primo fra tutti, quello di smaltire gli eccessi delle Feste appena lasciate alle spalle. Un valido aiuto per tenere d’occhio la bilancia senza rinunciare a gusto e qualità dall’orto, che in questo periodo si riempie di tanta frutta e verdura coloratissima, fresca e di stagione. Al Mercato Coperto di Padova (via Vicenza 23) domani, sabato 19 gennaio, gli agricoltori di Coldiretti Campagna Amica Padova offriranno spuntini e assaggi, per depurare l’organismo dopo le festività, assieme alle primizie dei nostri campi, rigorosamente a Km 0. E la “materia prima” si trova proprio negli stand del mercato, fra i prodotti presentati direttamente dagli agricoltori padovani nei due appuntamenti settimanali con la qualità, l’origine e la freschezza.

Le aziende agricole presenti al Mercato Padova Km Zero propongono infatti il meglio dell’agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. C’è anche la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal Mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Il Mercato Coperto Padova km 0 ospita, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, circa venti aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato è aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 13 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla nuova pagina Facebook Mercato Coperto Padova Km0 saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.

