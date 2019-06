"In fuga col catetere", spettacolo teatrale "in diaetto" a Veggiano

Anche quest’anno l’associazione teatrale “I Come Che Semo...Semo” di Veggiano (Pd) organizza uno spettacolo teatrale rigorosamente in dialetto veneto.

Scarica la locandina dello spettacolo

L’appuntamento con la nuova commedia “In fuga col catetere” è per domenica 4 agosto alle ore 21 nel parco vicino la palestra di Veggiano (in via Sguazzina).

Ingresso libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/460687554735058/