“Full moon dance – danzare la luna piena” al Nest di Albignasego

FULL MOON DANCE – DANZARE LA LUNA PIENA domenica 3 dicembre dalle 20.30 il secondo appuntamento.

La proposta nasce dal desiderio di creare una "celebrazione" che abbia una sua ciclicità, una dimensione collettiva e un mezzo di espressione comune a tutti, il corpo-movimento.

Ogni 4 settimane Teatro invisibile organizza a NEST questo semplice rituale collettivo, aperto a chi voglia festeggiare danzando uno dei cicli naturali più evocativi, invitando di volta in volta ad entrare nel movimento, con gli altri, attraverso stimoli diversi.

Antonio Cargnello presenta così l' evento "Questa vita ha bisogno di abitare in un corpo, che con gioia si muova e la articoli. Questo corpo ha bisogno di relazionarsi, di confrontarsi, di imparare e crescere attraverso altri corpi. Questo collettivo di vite ha bisogno di punti di riferimento, e la natura, del mondo e del cosmo, è una fonte inesauribile di ispirazione per la comunità umana."

Durante la serata sarà possibile vedere la serie “Contamination” di sculture in legno di Gianluigi Zeni, esposta a Nest in esclusiva per l'evento.

La partecipazione è libera, per maggiori informazioni info@spazionest.org o 3295667182.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/136871707033538/

Info web

www.teatroinvisibile.it

www.spazionest.org