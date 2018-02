"Funky Fingers", finger food gourmet a ritmo di musica allo Start-Ap Cafè di Padova

Mercoledì 21 febbraio dalle ore 19 allo Start-Ap Cafè arriva la seconda serata "Funky Fingers - il finger gourmet a passo di funky", evento che vuole coniugare il finger food d’ispirazione gourmet alla musica.

La musica e il cibo rappresentano due tra i più grandi piaceri della vita: generano emozioni multisensoriali del benessere che producono stimolazioni dirette dal cervello e sono strumenti di conoscenza personale.

Il concept

Diversi generi musicali siano in grado di modulare sia il sapore che la gradevolezza dei cibi: una normale musica di sottofondo sia in grado di alterare il gusto dell’alimento che si sta assaporando, in modo più o meno marcato in base al genere che si sta ascoltando. Il suono del cibo - The Sound of Food - influenza in modo determinante la percezione gustativa, come dimostrano diversi studi scientifici che hanno esplorato quest’ipotesi: la più nota è quella dello psicologo inglese Charles Spence, direttore del Crossmodal Research Laboratory dell’Università di Oxford che ha appena pubblicato il libro "Gastrophysics: the new science of eating" (Viking, 2017), un saggio scientifico che indaga sul rapporto tra musica, contesto e percezione del cibo.

I protagonisti

Il dj Alberto Martin diventa chef de musique, parte integrante della brigata di cucina, proponendo abbinamenti musicali studiati per l’occasione.

In cucina Paolo Caratossidis, già founder della tecnica Zeocooking e reduce da un’esperienza al ristorante Da Vittorio della famiglia Cerea, tre stelle Michelin, che ha ideato una serie di originalissimi fingers.